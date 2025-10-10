Oliva A Milano, in via Bezzi 73, la cultura torna ad avere il suo peso specifico: quello dell’incontro. Let’s Feel Good è un salotto culturale contemporaneo, che mescola arti, pensiero e convivialità, restituendo alla città un modo più umano di condividere conoscenza e bellezza. Fondato nel 2017 da Valentina Ferrario, giornalista e autrice con una lunga esperienza partendo dall’idea semplice e rivoluzionaria: creare un luogo dove ci si possa sentire bene grazie a un palinsesto di incontri, concerti, presentazioni, talk e workshop che mettono al centro le persone prima ancora dei format. Ferrario, che è anche anima del network MiFaccioDiCultura e del magazine ArtSpecialDay, ha trasformato quello spazio in un’officina del pensiero positivo, dove cultura e benessere si intrecciano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Un salotto culturale contemporaneo