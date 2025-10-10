Un sabato per provare l' arte | open day alla mostra Tradizione o Sapienza nel Palazzo di Fraternita

Arezzo, 10 ottobre 2025 – Un sabato per provare l'arte: “open day” alla mostra Tradizione o Sapienza in Palazzo di Fraternita Sabato prossimo, 11 ottobre, all'interno della mostra d'arte “TRADIZIONE O SAPIENZA”, in corso di svolgimento nel percorso museale del Palazzo di Fraternita in Piazza Grande ad Arezzo, ci sarà per chi lo desideri la possibilità di sperimentare due tecniche antichissime: quella della scultura in bassorilievo su legno e quella della pittura iconografica. Sarà possibile infatti provare in prima persona, con la guida dei due artisti presenti in sala, sia gli strumenti, come il mazzuolo, lo scalpello e la sgorbia, per realizzare un bassorilievo, sia i pennelli, le terre naturali e gli altri materiali necessari da sempre per dipingere una vera icona. 🔗 Leggi su Lanazione.it

