Un sabato per provare l' arte | open day alla mostra Tradizione o Sapienza nel Palazzo di Fraternita
Arezzo, 10 ottobre 2025 – Un sabato per provare l'arte: “open day” alla mostra Tradizione o Sapienza in Palazzo di Fraternita Sabato prossimo, 11 ottobre, all'interno della mostra d'arte “TRADIZIONE O SAPIENZA”, in corso di svolgimento nel percorso museale del Palazzo di Fraternita in Piazza Grande ad Arezzo, ci sarà per chi lo desideri la possibilità di sperimentare due tecniche antichissime: quella della scultura in bassorilievo su legno e quella della pittura iconografica. Sarà possibile infatti provare in prima persona, con la guida dei due artisti presenti in sala, sia gli strumenti, come il mazzuolo, lo scalpello e la sgorbia, per realizzare un bassorilievo, sia i pennelli, le terre naturali e gli altri materiali necessari da sempre per dipingere una vera icona. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: sabato - provare
Open Day Fitness & Aquafitness! Sabato, dalle 10:00 alle 12:00, vieni a provare le nostre lezioni di Aquafitness, Yoga e Functional. Un’occasione unica per muoverti, divertirti e scoprire il tuo benessere in acqua e a terra. E per chiudere in bellezza… buffe - facebook.com Vai su Facebook
Un sabato per provare l'arte: “open day” alla mostra Tradizione o Sapienza nel Palazzo di Fraternita - Arezzo, 10 ottobre 2025 – Un sabato per provare l'arte: “open day” alla mostra Tradizione o Sapienza in Palazzo di Fraternita Sabato prossimo, 11 ottobre, all'interno della mostra d'arte “TRADIZIONE O ... Come scrive lanazione.it
Sbandieratori, sabato open day - 0 di Castrocaro l’open day del gruppo Sbandieratori, musici e uomini d’arme di Terra del Sole. Segnala ilrestodelcarlino.it