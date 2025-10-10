Un prete va a benedire una scuola e quattro studenti musulmani si tappano le orecchie | si attendono sanzioni

Secoloditalia.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bruttissima scena. Quattro ragazzini musulmani di 13 anni si sono tappati le orecchie mentre il sacerdote benediva un’area nuova del plesso scolastico. E’ accaduto nel rinnovato parco delle scuole medie di Cerea, in provincia di Verona. Un episodio di mancata integrazione e di intolleranza che ha suscitato un’ondata di polemiche. Una scelta, quella di non ascoltare la benedizione prevista in scaletta, che i ragazzi stessi hanno spiegato come legata a un precetto religioso: non è consentito ascoltare preghiere di altri credo. Studenti musulmani si tappano le orecchie per non ascoltare il prete. I quattro ragazzini sono tutti di nazionalità straniera e di religione musulmana. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

un prete va a benedire una scuola e quattro studenti musulmani si tappano le orecchie si attendono sanzioni

© Secoloditalia.it - Un prete va a benedire una scuola e quattro studenti musulmani si tappano le orecchie: si attendono sanzioni

In questa notizia si parla di: prete - benedire

La truffa del finto prete a Rivalta di Torino: "Entra nei condomini con la scusa di dover benedire gli appartamenti"

prete benedire scuola quattroIl prete benedice la scuola, i ragazzini stranieri si tappano le orecchie - I quattro sono giustificati dicendo che "secondo la loro fede religiosa, ascoltare la benedizione del prete cattolico andrebbe contro i principi del loro Dio" ... Come scrive msn.com

prete benedire scuola quattroPrete benedice i lavori di una scuola, studenti di origine straniera si tappano le orecchie: la scuola li sanzionerà - In una scuola della provincia di Verona, durante la cerimonia di inaugurazione dei lavori di riqualificazione quattro studenti di origine straniera, si sarebbero ... Scrive tecnicadellascuola.it

Cerca Video su questo argomento: Prete Benedire Scuola Quattro