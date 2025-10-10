Un prete va a benedire una scuola e quattro studenti musulmani si tappano le orecchie | si attendono sanzioni
Bruttissima scena. Quattro ragazzini musulmani di 13 anni si sono tappati le orecchie mentre il sacerdote benediva un’area nuova del plesso scolastico. E’ accaduto nel rinnovato parco delle scuole medie di Cerea, in provincia di Verona. Un episodio di mancata integrazione e di intolleranza che ha suscitato un’ondata di polemiche. Una scelta, quella di non ascoltare la benedizione prevista in scaletta, che i ragazzi stessi hanno spiegato come legata a un precetto religioso: non è consentito ascoltare preghiere di altri credo. Studenti musulmani si tappano le orecchie per non ascoltare il prete. I quattro ragazzini sono tutti di nazionalità straniera e di religione musulmana. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
