Un Posto al Sole anticipazioni dal 13 al 17 ottobre 2025 | Castrese tenta il suicidio i fantasmi del passato tormentano Vinicio

Cosa accadrà nelle nuove puntate Un Posto al Sole in onda su Rai Tre dal 13 al 17 ottobre? La soap partenopea promette di regalarci nuovi colpi di scena con le nuove avvincenti vicende di Palazzo Palladini. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme. Anticipazioni Un Posto al Sole: Castrese tenta il suicidio, Espedito fatica a credere al gesto del figlio. Dopo essere stato ritrovato privo di sensi e con un flacone di medicinali in mano da Costabile, Castrese viene trasportato d’urgenza all’ospedale San Filippo di Napoli. Nonostante la serietà della situazione, Espedito si rifiuta di credere che il figlio abbia potuto compiere un gesto del genere e si dimostra ostinato nel negare l’entità del problema, rischiando di indurre Mariella a svelare una confessione che potrebbe rivelarsi difficile da accettare per lui. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

