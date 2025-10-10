© US Rai La dipendenza dall’alcool di Gianluca Palladini non sembra preoccupare particolarmente Alberto. Nei prossimi episodi di Un Posto al Sole, l’avvocato sottovaluta i problemi del figlio ritrovato, dando il via ad una serie di incomprensioni. Maggiori info, su quello che accadrà nelle prossime puntate, nelle anticipazioni che seguono. Un Posto al Sole è in onda la prossima settimana dal lunedì al venerdì alle 20:50 su Rai3 e in streaming in diretta e in replica on demand su RaiPlay. Un Posto al Sole, anticipazioni da lunedì 13 a venerdì 17 ottobre 2025. Lunedì 13 ottobre 2025: Marina mette Vinicio sotto pressione. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Un Posto al Sole, anticipazioni dal 13 al 17 ottobre 2025: Alberto non si rende conto della pericolosa dipendenza di Gianluca dall’alcol