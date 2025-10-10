Un piano di pace che somiglia a una richiesta di resa

Internazionale.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi nel podcast quotidiano di Internazionale: l’accordo per un cessate il fuoco a Gaza e le contestazioni al presidente dell’Ecuador. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

un piano di pace che somiglia a una richiesta di resa

© Internazionale.it - Un piano di pace che somiglia a una richiesta di resa

In questa notizia si parla di: piano - pace

Hamas dice sì al piano di Trump, il Presidente Usa: "Siamo davvero vicini alla pace" – Il video

Trump annuncia su social accordo Israele-Hamas: Hanno entrambi firmato prima fase Piano pace – Il video

Piano con la pace di Ferragosto. Trump e Putin si incontrano in Alaska venerdì prossimo

Cerca Video su questo argomento: Piano Pace Somiglia Richiesta