Un nuovo supermercato alla Noce | accordo Comune-privati per la manutenzione straordinaria di marciapiedi e strade

Un nuovo supermercato in via Pietro Geremia, alla Noce: i privati che lo apriranno si occuperanno anche della manutenzione straordinaria di strade e marciapiedi in alcune vie del quartiere. Lo prevede uno schema di convenzione fra l'amministrazione comunale e la società Fratelli Arena srl. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

