’Un minuto di rumore’ per la pace tutti in piazza

E’ terminata con un ‘minuto di rumore’, a San Michele al Fiume, la manifestazione ‘La pace è nelle nostre mani’, che ha avuto come protagonisti principali i bambini della primaria. Più di 200 persone, tra alunni, genitori, gli insegnanti con anche il dirigente scolastico e il sindaco di Mondavio, si sono ritrovate in piazza per la pace. A organizzare l’evento alcune mamme "animate dalla volontà di riportare la pace al centro dei nostri discorsi, perché sentita ormai come urgente, viste le tantissime guerre in corso (addirittura 56) e considerate le immagini che si vedono continuamente su media e social", spiegano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

