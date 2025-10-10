Un libro per ricordare Agostino Vanelli primo sindaco di Saronno dopo la Liberazione
Verrà presentato il prossimo 18 ottobre il libro che ricorda Agostino Vanelli, primo sindaco di Saronno dopo la Liberazione. In occasione dell’80° anniversario della Liberazione, il Comune di Saronno rende omaggio alla figura di Agostino Vanelli (1900-2004), protagonista della rinascita cittadina nel dopoguerra, con la pubblicazione del volume Agostino Vanelli. Sindaco della Liberazione. Medico . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net
