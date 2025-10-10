Un laboratorio di cucina dedicato a Simran Kumar | Avere un ristorante era il suo sogno
A un anno dal tragico incidente che costò la vita a Simran Kumar, la studentessa 14enne del primo anno della sezione "C" dell'Istituto "Raineri-Marcora", la comunità scolastica si è riunita nel piazzale del polo di via Mattei per una commemorazione in suo ricordo. La giovane Simran, di origini.
Simran Kumar schiacciata a 14 anni da un autobus, la scuola le intitola un laboratorio di cucina a un anno dalla morte. I genitori: «Sognava di poter gestire un un ristorante». Il padre: «Il dolore resta fortissimo, andiamo avanti senza mai
