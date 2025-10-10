Un film Minecraft 2 vs I Simpson – Il film 2 | la battaglia del 2027 è ufficiale c’è la data d’uscita

Il 23 luglio 2027, Minecraft 2 e I Simpson 2 si sfidano al botteghino. Scopri tutti i dettagli dello scontro epico. La polvere da sparo del primo, strabiliante successo di Minecraft non si è ancora posata, e già Warner Bros. sta progettando la prossima esplosione. Dopo aver incassato un monumentale bottino da 950 milioni di dollari nel 2025, la pellicola con Jack Black e Jason Momoa avrà il suo seguito. L'annuncio ufficiale, arrivato il 9 ottobre tramite i canali social del brand, ha fugato ogni dubbio: 'Un film Minecraft 2' arriverà nei cinema il 23 luglio 2027. Ma c'è un dettaglio, anzi, un blocco fondamentale in questo piano che sa tutto tranne che di casualità.

In questa notizia si parla di: film - minecraft

