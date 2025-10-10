Un dormitorio abusivo in un locale magazzino nel quartiere San Fruttuoso a Monza

Monza, 10 Ottobre 2025 - Un dormitorio ben strutturato in un locale ad uso magazzino. L'hanno scoperto nel quartiere San Fruttuoso di Monza gli uomini del Nucleo Tutela del Paesaggio della polizia locale monzese intervenuti ieri nel tardo pomeriggio a seguito di una segnalazione. Sette posti letto. Sul posto gli agenti si sono ritrovati davanti una situazione allarmante. All' interno del magazzino, privo di qualsiasi norma di igiene e salute, è stato accertata la presenza di 7 posti letto, un bagno attrezzato, una piccola cucina e alcune stufe per il riscaldamento dell'immobile. L 'impianto elettrico ormai obsoleto presentava delle criticità con allacci di fortuna. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

