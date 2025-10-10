Un difensore del Napoli sta brillando nel Giugliano | ecco chi è

Un giovane calciatore di proprietà del Napoli sta dimostrando di poter meritare, passo dopo passo, una chance nella prima squadra partenopea. Si parla di Luigi D'Avino, centrale difensivo classe 2005 che gioca nel Gubbio Giovani allo sbaraglio Il giovane di oggi è Luigi D'Avino, difensore classe 2005 di proprietà del Napoli in prestito al Giugliano.

Beukema è del Napoli, l’arrivo del difensore a Dimaro – VIDEO

Il Giugliano si assicura il talento di Luigi D’Avino: difensore in prestito dal Napoli

Beukema al fantacalcio: quotazione e statistiche del nuovo difensore del Napoli

Ciro Ferrara, ex difensore di Napoli e Juventus e oggi opinionista sportivo, ha partecipato a un quiz targato Dazn e dato risposte piuttosto pessimistiche sul rendimento del Napol e di alcuni dei suoi giocatori più significativi: Hojlund farà più o meno di 15 gol in

Napoli, mercato da rifare: la maledizione del difensore

Napoli, Beukema: "Conte ci sta facendo lavorare duro. Appena tocco il letto, crollo" - Sam Beukema, difensore del Napoli, ha rilasciato un'intervista a Cronache di Spogliatoio per raccontare come si trova con gli azzurri, club che lo ha acquistato dal Bologna per circa 30 milioni di ...