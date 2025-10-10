Un crimine imperfetto recensione | Franck Dubosc guarda ai Coen e al noir e fa centro

La nostra recensione di Un crimine imperfetto, commedia nerissima diretta e interpretata da Franck Dubosc che guarda al cinema dei Coen e al noir classico: una pellicola divertente nel suo cinismo tra satira sociale, elogio del grottesco e ironia tagliente. Alla terza prova registica Franck Dubosc ( Tutti in piedi, Rumba Therapy ) cambia ancora una volta genere con Un crimine imperfetto, commedia nera dall’ironia tagliente che danza col grottesco e che guarda sia al cinema dei fratelli Coen che al noir. Una pellicola cinica e divertente, mai consolatoria, che fa del commento sociale venato di satira il motore non solo diegetico ma anche tematico, senza dimenticare il gusto per l’intrattenimento. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

