Un crimine imperfetto recensione | Franck Dubosc guarda ai Coen e al noir e fa centro
La nostra recensione di Un crimine imperfetto, commedia nerissima diretta e interpretata da Franck Dubosc che guarda al cinema dei Coen e al noir classico: una pellicola divertente nel suo cinismo tra satira sociale, elogio del grottesco e ironia tagliente. Alla terza prova registica Franck Dubosc ( Tutti in piedi, Rumba Therapy ) cambia ancora una volta genere con Un crimine imperfetto, commedia nera dall’ironia tagliente che danza col grottesco e che guarda sia al cinema dei fratelli Coen che al noir. Una pellicola cinica e divertente, mai consolatoria, che fa del commento sociale venato di satira il motore non solo diegetico ma anche tematico, senza dimenticare il gusto per l’intrattenimento. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
In questa notizia si parla di: crimine - imperfetto
Un crimine imperfetto, la recensione: un orso, tre cadaveri e una valigia piena di soldi
"Tre ciotole", "Tron: Ares" e "Un crimine imperfetto": le recensioni di Amica.it di tre film da vedere al cinema nel fine settimana
Un crimine imperfetto: recensione del film di Franck Dubosc
UN CRIMINE IMPERFETTO di Frank Dubosc in prima visione per il weekend al Tiberio di Rimini e nelle sale d'essai del circondario tra Marche e Romagna | Di @zingrillo | @Gaumont @FranceTV - X Vai su X
È arrivato nelle sale Un Crimine Imperfetto, il nuovo film di @franckdubosc . Una commedia nera tagliente e imprevedibile, dove l’umorismo incontra il noir e niente è davvero come sembra. In programmazione al @cinema_multiastra #UnCrimineImperfetto #M - facebook.com Vai su Facebook
Un crimine imperfetto: recensione del film di Franck Dubosc - Un crimine imperfetto la recensione della commedia nera francese di Franck Dubosc con Laure Calamy e Benoît Poelvoorde ... Secondo cinefilos.it
Un crimine imperfetto, di Franck Dubosc - Commedia nera di deriva coeniana che sa però ritrarre con partecipazione la provincia francese più, in tutti i sensi, fredda ... Come scrive sentieriselvaggi.it