Un crimine imperfetto | recensione del film di Franck Dubosc

Un crimine imperfetto di Franck Dubosc è una commedia nera francese che ricorda fin dalla locandina Fargo, uno dei film più famosi dei fratelli Coen. Il protagonista è lo stesso regista, che torna per la terza volta dietro la macchina da presa ma stavolta è accompagnato dall’attrice premio César Laure Calamy. I due interpretano una coppia sposata in crisi, logorata dal tempo e dalle difficoltà finanziarie, che si ritrova a nascondere e occultare dei cadaveri per tenersi una grossa somma di denaro. Cosa racconta Un crimine imperfetto. Questo film in originale si intitola Un Ours Dans le Jura, che tradotto dal francese vuol dire letteralmente ” Un orso nella Giura ” e il racconto parte proprio da questo insolito fatto. 🔗 Leggi su Cinefilos.it