Un corso di autodifesa nel nome di Giulia Cecchettin

Nel nome di Giulia Cecchettin. L'amministrazione comunale di Saonara l'aveva promesso quando è stata intitolata la palestra di via Martiri Giuliani e Dalmati. «Faremo in modo che la figura della nostra giovane concittadina uccisa dell'ex Filippo Turetta rimanga indelebile nella sensibilità del. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

corso autodifesa nome giuliaGiulia Cecchettin, donne a lezione di autodifesa nella palestra intitolata alla 22enne - Quando la palestra di via Martiri Giuliani e Dalmati a Saonara è stata intitolata a Giulia Cecchettin, il sindaco Michela Lazzaro e l’assessore allo sport ... Riporta ilgazzettino.it

corso autodifesa nome giuliaBergamo, Giulia Facchinetti lancia il corso di autodifesa. Si iscrivono in 800: «Le donne tirano fuori paure e storie di violenza in famiglia» - C'è chi ha paura a girare sola e chi dopo ... Si legge su msn.com

