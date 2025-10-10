Un confidente rivela chi è l' erede di Lillo Lombardozzi | Cosa nostra agrigentina ha un nuovo capo mandamento

I carabinieri indagavano sulle nuove famiglie mafiose dell'Agrigentino, che terrorizzavano con attentati e pestaggi sia “avversari” che commercianti, e un confidente raccontava alla polizia dettagli e retroscena inediti. Nomi, spunti e situazioni fino ad allora sconosciuti (tuttora al centro di. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it