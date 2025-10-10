Un circo che non va al massimo

Certo, non è facile mettere in piedi un altro - ancora un altro - talk show d'attualità. Ce ne sono a tutte le ore su tutti i canali. Per cui Massimo Giannini (nella foto) e pure il canale Nove, che si sono incaponiti a proporre uno nuovo, sapevano di andare incontro a un difficile responso del pubblico. Ma, forse, non così tanto negativo: mercoledì sera Circo Massimo ha raccolto solo 248.000 spettatori per uno share dell'1,5 per cento, ritrovandosi dietro tutti gli altri canali in chiaro: non al solito nono posto, ma addirittura al dodicesimo. Gli altri programmi di informazione in onda in contemporanea lo hanno stracciato: Gratteri su La7 è arrivato al 4,5 e Labate su Rete4 al 4 per cento. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

