Un caffè con papà ritorna al Tib di Borgaro Torinese
Sabato 18 ottobre ore 21 prende inizio la stagione teatrale del TIB. E lo fa con una commedia travolgente che ha già fatto registrare sold out a capodanno: “Un caffè con papà”.Una famiglia intera costretta a riunirsi per un evento straordinario: un funerale. Da qui parte un vortice di situazioni. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
In questa notizia si parla di: caff - ritorna
Oggi pomeriggio ore 15.30 al Centro Giovani "David Sassoli" ritorna il "Caffè Alzheimer", un'occasione di socializzazione e informazione per persone con demenza e i loro familiari. L'iniziativa è aperta a tutti ed è libera e gratuita. - facebook.com Vai su Facebook