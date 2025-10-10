Un caffè con papà ritorna al Tib di Borgaro Torinese

Torinotoday.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 18 ottobre ore 21 prende inizio la stagione teatrale del TIB. E lo fa con una commedia travolgente che ha già fatto registrare sold out a capodanno: “Un caffè con papà”.Una famiglia intera costretta a riunirsi per un evento straordinario: un funerale. Da qui parte un vortice di situazioni. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: caff - ritorna

Cerca Video su questo argomento: Caff232 Pap224 Ritorna Tib