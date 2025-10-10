Un cadavere proprio in quel punto Scoperta horror in Italia | l’hanno trovata così scena tremenda

Il ritrovamento del corpo senza vita della donna anziana nel fiume Sile ha scosso profondamente la comunità locale. La zona, solitamente tranquilla e frequentata da studenti e lavoratori del vicino campus di H-Farm, è stata teatro di un evento tragico che ha richiesto l’intervento immediato delle forze dell’ordine e dei soccorsi. La dinamica del ritrovamento e le circostanze poco chiare della morte stanno ora alimentando un clima di apprensione e attenzione tra i residenti dei comuni limitrofi. Il fatto che la donna fosse priva di documenti e non fosse stata ancora segnalata come scomparsa complica il lavoro degli investigatori. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

