Un bel passo indietro… Andrea Giambruno la notizia dopo il polverone tv

È il momento di tornare. Dopo mesi di silenzio Andrea Giambruno è pronto a riprendere il discorso con il piccolo schermo. L'ex conduttore de Il Diario del Giorno, noto anche per la relazione con Giorgia Meloni e per essere il padre di sua figlia, era scomparso dalla tv dopo i famosi fuorionda di Striscia la Notizia che provocarono un doppio terremoto: la fine della carriera e la rottura con la Premier. La notizia del suo ritorno in video ha iniziato a circolare dopo la presentazione dei palinsesti Mediaset, dove Pier Silvio Berlusconi aveva lasciato intendere che il giornalista avrebbe avuto una nuova possibilità.