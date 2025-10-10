Un bagno dignitoso per i malati | 38mila euro donati all' hospice Resegone

Un gesto d'amore che nasce dal dolore. L'associazione "Michy.sempre con noi" ha donato 38mila euro all'hospice Resegone di Lecco per ristrutturare il bagno assistito e dotarlo di attrezzature all'avanguardia. Una scelta che affonda le radici in una storia familiare tragica, trasformata in. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

bagno dignitoso malati 38milaUn bagno dignitoso per i malati: 38mila euro donati all'hospice Resegone - sempre con noi" finanzia la ristrutturazione completa del bagno assistito e l'acquisto di nuove attrezzature per le cure palliative ... leccotoday.it scrive

