Un bagno dignitoso per i malati | 38mila euro donati all' hospice Resegone
Un gesto d'amore che nasce dal dolore. L'associazione "Michy.sempre con noi" ha donato 38mila euro all'hospice Resegone di Lecco per ristrutturare il bagno assistito e dotarlo di attrezzature all'avanguardia. Una scelta che affonda le radici in una storia familiare tragica, trasformata in. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Un bagno dignitoso per i malati: 38mila euro donati all'hospice Resegone - sempre con noi" finanzia la ristrutturazione completa del bagno assistito e l'acquisto di nuove attrezzature per le cure palliative ... leccotoday.it scrive