un autunno in musica la scelta non manca grandi nomi e tributi

di Maurizio Costanzo Si apre un autunno in musica all’insegna dei grandi concerti. A cominciare dall’imponente live di stasera al Teatro Verdi di Firenze dove, dalle 20.45, saliranno sul palco oltre 100 artisti per un grande concerto: un tributo ad una band britannica che ha contribuito a scrivere la storia della musica. ’Atom Heart Mother’, disco capolavoro dei Pink Floyd, sarà al centro infatti del concerto-tributo dei Pink Floyd Legend nell’ambito dell’Atom Heart Mother & Greatest Hits Tour. Il gruppo proporrà nella prima parte alcuni tra i più grandi successi della band britannica, e a seguire l’esecuzione integrale della suite, insieme alla Legend Orchestra e a due cori, Sesto in Canto e Animae Voces, preparati dal maestro Edoardo Materassi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

