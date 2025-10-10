Un autunno in musica La scelta non manca Grandi nomi e tributi
di Maurizio Costanzo Si apre un autunno in musica all’insegna dei grandi concerti. A cominciare dall’imponente live di stasera al Teatro Verdi di Firenze dove, dalle 20.45, saliranno sul palco oltre 100 artisti per un grande concerto: un tributo ad una band britannica che ha contribuito a scrivere la storia della musica. ’Atom Heart Mother’, disco capolavoro dei Pink Floyd, sarà al centro infatti del concerto-tributo dei Pink Floyd Legend nell’ambito dell’Atom Heart Mother & Greatest Hits Tour. Il gruppo proporrà nella prima parte alcuni tra i più grandi successi della band britannica, e a seguire l’esecuzione integrale della suite, insieme alla Legend Orchestra e a due cori, Sesto in Canto e Animae Voces, preparati dal maestro Edoardo Materassi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: autunno - musica
Tradizione in movimento: l'autunno di Music Concentus tra musica, arte e spiritualità
Cosa fare a Milano dal 19 al 21 settembre 2025: tra festival, musica e prime atmosfere d’autunno
Passeggiate tra le vette, delizie del territorio, musica, arte, degustazioni in centinaia di appuntamenti che colorano l’autunno, come quelli di “Trentodoc Festival” e “I suoni delle Dolomiti”. I sensi si rigenerano, risvegliati dal movimento. E da golose bollicine...
“Voci d’autunno”: la coralità risuona a Sansepolcro tra arte e musica Domenica 12 ottobre alle ore 16, Sansepolcro (AR) ospiterà una nuova edizione della rassegna “Voci d’autunno”, appuntamento dedicato alla coralità e al dialogo tra arte e spiritualità. - facebook.com Vai su Facebook
& - . : https://comune.chivasso.to.it/it/news/gli-eventi-della-sessione-autunnale-della-stagione-artistica-teatro-e-musica… - X Vai su X
Un autunno in musica. La scelta non manca. Grandi nomi e tributi - di Maurizio Costanzo Si apre un autunno in musica all’insegna dei grandi concerti. Segnala quotidiano.net