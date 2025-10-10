Milano, 10 ottobre 2025 – Con le sue stazioni “profonde”, la linea moderna, le carrozze con la guida automatica, la “blu” (M4) è già entrata nella quotidianità dei milanesi (e non solo) che ne affollano ogni giorno le stazioni. Dall’inaugurazione dell’attesa linea metropolitana meneghina – che arriva cronologicamente dopo la M5 (la lilla) – questa domenica, 12 ottobre, sarà passato esattamente un anno. A 94 anni “debutta” sulla linea blu: “Il mio primo viaggio, ma tornerò. Com’è cambiata Milano” La spina dorsale urbana di 15 km . Una data importante per la viabilità milanese, considerando che il suo completamento lo scorso anno, ha segnato una svolta nel trasporto cittadino: le 21 stazioni della M4 costituiscono oggi un’importante spina dorsale urbana di 15 km che collega Milano da est a ovest. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Un anno di M4, il filo Blu di Milano: da Linate a San Cristoforo, 40 milioni di passeggeri in 12 mesi