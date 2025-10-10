Umbertide Tragedia a Preggio | muore travolto dal trattore il 79enne Gennaro Alunni
Tragedia nelle scorse ore in un terreno nei pressi di Preggio, frazione di Umbertide, dove un uomo di 79 anni ha perso la vita dopo essere stato travolto da un mezzo agricolo. La vittima è Gennaro Alunni, residente nella zona. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo stava lavorando in un appezzamento di sua proprietà ed era intento ad agganciare un frangizolle al trattore. Il pesante attrezzo – utilizzato per rompere e frantumare le zolle di terra – si sarebbe improvvisamente staccato, travolgendo l’anziano e uccidendolo sul colpo. Per Gennaro Alunni non c’è stato nulla da fare. Il trattore, a causa della pendenza del terreno, è poi finito in un fosso. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
