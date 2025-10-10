Ultim’ora rinviata la partita della nazionale | caos totale in città

Il rinvio della sfida della nazionale provoca non pochi problemi alla società e al tecnico: un vero disastro in vista Conclusa l’ultima giornata di campionato, è subito tempo di Nazionali: i calciatori sono stati convocati dai rispettivi commissari tecnici per le sfide di qualificazione ai Mondiali del 2026, che si disputeranno in America. Questa pausa sarà utile per chi resterà a lavorare nei centri sportivi di club, tra allenamenti e recuperi dagli infortuni. Diverso il discorso per i convocati: per loro non ci sarà sosta e proseguiranno il lavoro sotto la guida dei tecnici delle selezioni, scendendo anche in campo. 🔗 Leggi su Sportface.it