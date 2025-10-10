ULTIM’ORA MOTO GP | indagine per corruzione su Valentino Rossi | Gli revocano tutti i titoli
ULTIM’ORA MOTO GP: indagine per corruzione su Valentino Rossi Gli revocano tutti i titoli"> Il pilota più forte di tutti i tempi è ancora una volta dentro l’occhio del ciclone. Le polemiche non si placano. Valentino Rossi è una delle icone più amate e discusse della storia del motociclismo. Il suo talento, la sua personalità travolgente e la capacità di trasformare ogni gara in spettacolo lo hanno reso un simbolo globale. Ma allo stesso tempo, il “Dottore” è sempre stato al centro di numerose polemiche, nate tanto dentro quanto fuori dalla pista. Il suo modo diretto di comunicare, unito a una competizione senza filtri, ha spesso acceso gli animi di tifosi e avversari. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
In questa notizia si parla di: ultim - moto
Ultimi dettagli, ultimo giro di prova... Scaldate i motori, fa freddo ma il Rome Night Run 2025 scalderà la città giubilare anche stavolta! A domani, venerdì ore 23 Centro Sportivo Della Polizia di Stato di Tor di Quinto ? - facebook.com Vai su Facebook