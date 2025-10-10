Ultimo weekend alla Fiera con la Sposa del Mediterraneo | il salone aperto fino a domenica 12 ottobre

Palermotoday.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ancora un weekend per approfittare delle opportunità della Fiera del Mediterraneo, dedicata ai futuri sposi. La Fiera del wedding, allestita all’interno del padiglione 20, sarà aperta fino a domenica 12 ottobre. Aziende specializzate continuano a offrire ai futuri sposi una panoramica completa e. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: ultimo - weekend

Tutti i mercatini del mese a Como, ecco dove sono nell'ultimo weekend di luglio

I migliori libri della settimana da leggere nell'ultimo weekend di luglio

Le migliori gite per un ultimo weekend di luglio non lontano da Milano

Ultimo weekend in Fiera del Mediterraneo con la Sposa del Mediterrane - Ancora un weekend per approfittare delle opportunità della Fiera del Mediterraneo, dedicata ai futuri sposi. Lo riporta blogsicilia.it

ultimo weekend fiera sposaPresentata l’edizione 2025 di Mia Sposa: dall’11 al 13 e dal 17 al 19 ottobre al Polo Fieristico A1Expò - Scopri tutti i dettagli riguardo Presentata l'edizione 2025 di Mia Sposa: dall'11 al 13 e dal 17 al 19 ottobre al Polo Fieristico A1Expò . Come scrive casertaweb.com

Cerca Video su questo argomento: Ultimo Weekend Fiera Sposa