Ultimo weekend alla Fiera con la Sposa del Mediterraneo | il salone aperto fino a domenica 12 ottobre
Ancora un weekend per approfittare delle opportunità della Fiera del Mediterraneo, dedicata ai futuri sposi. La Fiera del wedding, allestita all’interno del padiglione 20, sarà aperta fino a domenica 12 ottobre. Aziende specializzate continuano a offrire ai futuri sposi una panoramica completa e. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
In questa notizia si parla di: ultimo - weekend
Tutti i mercatini del mese a Como, ecco dove sono nell'ultimo weekend di luglio
I migliori libri della settimana da leggere nell'ultimo weekend di luglio
Le migliori gite per un ultimo weekend di luglio non lontano da Milano
Ultimo weekend prima dell’Esame IVASS del 16 Ottobre 2025: non perdere l’occasione! Affina la tua preparazione con il simulatore online di Insurance Lab: 20 simulazioni inedite (1.000 domande totali) create da Salvatore Infantino. Tentativi illimitati e co - X Vai su X
? Ci siamo: 11 e 12 ottobre sarà l’ultimo weekend per visitare la mostra Loving Picasso al JMuseo di Jesolo! Un viaggio tra arte, passioni e tormenti del genio spagnolo, attraverso le sue opere e quelle delle sue muse. Apertura: dalle 10:00 alle 19:00 (ulti - facebook.com Vai su Facebook
Ultimo weekend in Fiera del Mediterraneo con la Sposa del Mediterrane - Ancora un weekend per approfittare delle opportunità della Fiera del Mediterraneo, dedicata ai futuri sposi. Lo riporta blogsicilia.it
Presentata l’edizione 2025 di Mia Sposa: dall’11 al 13 e dal 17 al 19 ottobre al Polo Fieristico A1Expò - Scopri tutti i dettagli riguardo Presentata l'edizione 2025 di Mia Sposa: dall'11 al 13 e dal 17 al 19 ottobre al Polo Fieristico A1Expò . Come scrive casertaweb.com