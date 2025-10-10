Ultimi giorni per visitare la mostra fiorentina Cento anni di storia della scienza

Firenzetoday.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Firenze, la città d’arte per eccellenza si svela, ancora per qualche giorno, in una veste nuova, nella quale la memoria scientifica è la vera protagonista.La regina del Rinascimento, che ha illuminato il mondo con la bellezza dei suoi capolavori pittorici, scultorei e architettonici, oggi invita. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: ultimi - giorni

Ultimi giorni per avere 100€ di sconto su Samsung Galaxy Watch8 e Watch8 Classic

Dichiarazione 770 semplificata: ultimi giorni per inviare i dati

Spalletti Juve può tornare d’attualità? Tutta la verità sull’ex ct della Nazionale dopo le voci di questi ultimi giorni: cosa filtra

ultimi giorni visitare mostraUltimi giorni per visitare la mostra, allestita nella centrale di sollevamento dell’ex acquedotto Spinadello di Forlimpopoli - Ultimo fine settimana in arrivo per visitare la mostra “Solchi d’Appennino – immagini sotto torchio”, frutto della ricerca condotta all’interno del laboratorio “Officina grafica ISIA - Come scrive forli24ore.it

ultimi giorni visitare mostraRiccione, “Mare Magnum”: ultimi giorni per visitare la mostra a Villa Mussolini - È giunta alle sue battute finali la straordinaria mostra fotografica “Mare Magnum. Segnala chiamamicitta.it

Cerca Video su questo argomento: Ultimi Giorni Visitare Mostra