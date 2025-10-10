Uil Fpl | Bene le progressioni verticali al Comune ma si proceda anche col riconoscimento delle mansioni superiori
“Vista la recente attivazione da parte del Comune di Palermo di procedura interna per le progressioni verticali dall'area degli operatori a quella degli Istruttori, la nostra organizzazione sindacale denuncia il mancato riconoscimento di mansione superiore che interessa circa il settanta percento. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Comune, la Uil-Fpl: "Bene le progressioni verticali ma parametrate per i distacchi sindacali"
