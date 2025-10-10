Uil Fpl | Bene le progressioni verticali al Comune ma si proceda anche col riconoscimento delle mansioni superiori

Palermotoday.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Vista la recente attivazione da parte del Comune di Palermo di procedura interna per le progressioni verticali dall'area degli operatori a quella degli Istruttori, la nostra organizzazione sindacale denuncia il mancato riconoscimento di mansione superiore che interessa circa il settanta percento. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: bene - progressioni

Comune, la Uil-Fpl: "Bene le progressioni verticali ma parametrate per i distacchi sindacali"

uil fpl bene progressioniUil Fpl, soddisfazione per welfare aziendale Comune Firenze - Grande soddisfazione è stata espressa da Flavio Gambini, segretario generale Uil Fpl Toscana per l'introduzione del welfare aziendale da parte del Comune di Firenze, "una scelta che testimonia attenzi ... Segnala ansa.it

Sanità: per UIL e UIL FPL la sostenibilità non può ridursi a una mera questione contabile - “Accogliamo con favore il dato positivo relativo all’assenza di disavanzo sanitario nella nostra regione, un traguardo importante che testimonia l’impegno delle istituzioni nel mantenere i conti in ... Riporta lasiritide.it

Cerca Video su questo argomento: Uil Fpl Bene Progressioni