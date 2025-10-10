Ufficiale l' addio di Moki De Gennaro alla Nazionale italiana di pallavolo | Grazie maglia azzurra
Monica De Gennaro ha ufficializzato che non vestirà più la maglia della Nazionale. Il libero di Piano di Sorrento, nata l’8 gennaio del 1987, aveva già fatto trapelare questa intenzione al termine del Mondiale vinto il 7 settembre a Bangkok. Per "Moki" come viene soprannominata, una carriera infinita che, dal 3 gennaio del 2006 quando ha debuttato in azzurro, l’ha vista trionfare in giro per. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Ufficiale l'addio di "Moki" De Gennaro alla Nazionale italiana di pallavolo: "Grazie maglia azzurra" - Monica De Gennaro ha ufficializzato che non vestirà più la maglia della Nazionale. Scrive gazzettadelsud.it
Moki De Gennaro lascia la nazionale - Il libero classe ’88, dice ufficialmente addio all’azzurro al termine di un’incredibile carriera infinita condita da successi e prestazioni che l’hanno proiettata di diritto nel gotha del volley itali ... Segnala corrieredellosport.it