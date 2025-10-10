Ufficiale l' addio di Moki De Gennaro alla Nazionale italiana di pallavolo | Grazie maglia azzurra

Monica De Gennaro ha ufficializzato che non vestirà più la maglia della Nazionale. Il libero di Piano di Sorrento, nata l’8 gennaio del 1987, aveva già fatto trapelare questa intenzione al termine del Mondiale vinto il 7 settembre a Bangkok. Per "Moki" come viene soprannominata, una carriera infinita che, dal 3 gennaio del 2006 quando ha debuttato in azzurro, l’ha vista trionfare in giro per. 🔗 Leggi su Feedpress.me

