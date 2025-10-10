Ufficiale l' addio di Moki De Gennaro alla Nazionale italiana di pallavolo | Grazie maglia azzurra

Feedpress.me | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Monica De Gennaro ha ufficializzato che non vestirà più la maglia della Nazionale. Il libero di Piano di Sorrento, nata l’8 gennaio del 1987, aveva già fatto trapelare questa intenzione al termine del Mondiale vinto il 7 settembre a Bangkok. Per "Moki" come viene soprannominata, una carriera infinita che, dal 3 gennaio del 2006 quando ha debuttato in azzurro, l’ha vista trionfare in giro per. 🔗 Leggi su Feedpress.me

ufficiale l addio di moki de gennaro alla nazionale italiana di pallavolo grazie maglia azzurra

© Feedpress.me - Ufficiale l'addio di "Moki" De Gennaro alla Nazionale italiana di pallavolo: "Grazie maglia azzurra"

In questa notizia si parla di: ufficiale - addio

PIGNORAMENTI ADDIO: ufficiale, scatta la RIFORMA, non ti toglieranno più niente I Pubblicata la lista: non ti potrà mai essere toccato niente di tutto questo

Final Fantasy XIV dice addio al supporto ufficiale per Windows 10

Napoli, ufficiale l’addio: lascia il club

ufficiale addio moki deUfficiale l'addio di "Moki" De Gennaro alla Nazionale italiana di pallavolo: "Grazie maglia azzurra" - Monica De Gennaro ha ufficializzato che non vestirà più la maglia della Nazionale. Scrive gazzettadelsud.it

ufficiale addio moki deMoki De Gennaro lascia la nazionale - Il libero classe ’88, dice ufficialmente addio all’azzurro al termine di un’incredibile carriera infinita condita da successi e prestazioni che l’hanno proiettata di diritto nel gotha del volley itali ... Segnala corrieredellosport.it

Cerca Video su questo argomento: Ufficiale Addio Moki De