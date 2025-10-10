Ufficiale il richiamo Conad non mangiate questo alimento | va immediatamente riconsegnato

Cibi a rischio per chi ha effettuato di recente acquisti nei supermercati Conad, la catena provvede al ritiro dal commercio e al richiamo presso la clientela Per la spesa degli italiani, ci sono tanti punti di riferimento importanti. Tra questi, senza dubbio, ormai da decenni i tantissimi supermercati a marchio Conad, che sono garanzia di. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info © Temporeale.info - Ufficiale il richiamo Conad, non mangiate questo alimento: va immediatamente riconsegnato

In questa notizia si parla di: ufficiale - richiamo

Ufficiale il richiamo alimentare, se lo hai in casa non devi mangiarlo

Richiamo ufficiale di Carrefour, se lo avete in casa non mangiatelo

Richiamo ufficiale Conad, vanno immediatamente riconsegnati al supermercato

Il Richiamo degli Angeli è la voce silenziosa dell’amore che protegge. Il Richiamo degli Angeli è la voce silenziosa dell’amore che protegge. Scalapay 3 Rate Mensili? Gioielli Certificati e Garantiti Rivenditore Ufficiale Shop Online www.loscrignodoro.it - facebook.com Vai su Facebook

Conad richiama piatti dessert compostabili per non conformità - Il 14 settembre 2025 la catena di supermercati Conad ha diffuso un richiamo precauzionale relativo a un lotto di piatti dessert biodegradabili e compostabili a marchio Verso Natura Conad. Lo riporta napolike.it

Allerta alimentare, richiamati filetti di alici Conad: scopri perché - Richiamo filetti di alici Conad: clicca qui e scopri se il tuo lotto contiene istamina oltre i limiti e come proteggere la tua salute. Segnala msn.com