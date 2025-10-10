Ue stretta sui visti Schengen | stop ai Paesi che violano diritti umani e norme internazionali Israele a rischio?
Il 7 ottobre il Parlamento Ue ha dato il via libera definitivo alla riforma del meccanismo di sospensione della deroga che consente ai cittadini di 61 Paesi terzi, dove figurano anche Israele, Ucraina, Venezuela e Serbia, di viaggiare nello spazio Schengen senza visto per soggiorni brevi. La stretta, definita il “freno di emergenza” dei visti, estende significativamente i motivi per la reintroduzione dell’obbligo di visto, rendendo il meccanismo più flessibile e facile da attivare. Oltre a criteri già esistenti legati alla sicurezza interna, all’aumento dei reati gravi o al mancato allineamento alla politica dei visti del Paese terzo, la revisione introduce le minacce ibride, come la strumentalizzazione dei migranti, i programmi di vendita della cittadinanza noti come “passaporti dorati” ( citizenship-by-investment ) e, per la prima volta, le gravi violazioni del diritto internazionale, dei diritti umani o del diritto umanitario. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
