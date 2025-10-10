Ue Giorgetti Flessibilità e strategia per centrare obiettivi

ROMA (ITALPRESS) – “Mi si chiede di essere rispettoso dei conti e delle regole che ci siamo dati. C’è una guerra commerciale, quella tra Cina e Usa, che impatta gravemente l’economia europea, che prende botte e non le dà. C’è una guerra militare in cui ci viene chiesto di farci carico dei bisogni finanziari dell’Ucraina nei prossimi due anni: 120 miliardi a carico degli Stati europei, delle finanze pubbliche europee. Mi sembra che siano tante sollecitazioni che richiedono un approccio flessibile e strategico da parte di tutti, dei singoli Paesi nazionali ma anche dalla Commissione Europea. Altrimenti mi sembra che questi obiettivi, tutti assieme, siano un pò difficilmente raggiungibili”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it