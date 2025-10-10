Ucraina Zelensky | Anche Hamas dimostra acume nel negoziare ma non Putin | Nato Trump | Nessun ritiro Usa dall' Europa

Secondo l'intelligence ucraina le "sanzioni internazionali stanno riducendo al collasso l'aviazione civile russa". Zelensky: "Le truppe russe hanno ricevuto l'ordine di attaccare a qualunque costo. Questo ha comportato un aumento significativo delle loro perdite". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Ucraina, Zelensky: "Anche Hamas dimostra acume nel negoziare, ma non Putin" | Nato, Trump: "Nessun ritiro Usa dall'Europa"

