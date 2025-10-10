Ucraina sotto attacco Mosca lancia 450 droni e 30 missili Colpita Kiev bimbo morto a Zaporizhzhia

Roma, 10 ottobre 2025 – Nuovo massiccio attacco della Russia in Ucraina: il presidente Zelensky parla di 450 droni e 30 missili, che hanno colpito varie regioni del Paese. Oltre 20 i feriti, un bambino di 7 ann i è morto nel distretto di Zaporizhzhia. Nella notte le sirene sono risuonate anche nella capitale Kiev: le immagini mostrano un grattacielo in fiamme. Il governo ucraino intanto accusa il Cremlino di essere peggio di Hamas: “Anche Hamas è riuscito a sedersi a un tavolo e a raggiungere un accordo”, ha detto il ministro degli Esteri Andrii Sybiha, riproponendo un paragone già utilizzato da Zelensky. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

