Un nuovo massiccio attacco russo ha colpito nella notte tra giovedì e venerdì la capitale ucraina, lasciando ampie aree di Kyiv senza elettricità e acqua. La città è stata investita da una serie di esplosioni poco dopo le due del mattino, quando la Russia ha lanciato missili e droni contro infrastrutture energetiche e civili. Il sindaco Vitali Klitschko ha riferito che almeno nove persone sono rimaste ferite, cinque delle quali ricoverate in ospedale. Un incendio è divampato in un palazzo residenziale dopo che frammenti di droni abbattuti sono caduti in diversi quartieri. Intere zone sulla riva sinistra del fiume Dnipro sono rimaste al buio, mentre i tecnici stanno lavorando per ripristinare la rete elettrica. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Ucraina, raid russo sulla rete energetica: morto un bambino di sette anni