Ucraina raid russi su Kiev | blackout nella capitale

A causa di un massiccio attacco dei russi, a Kiev si registrano interruzioni di corrente e problemi con l’approvvigionamento idric o. In particolare, la parte sinistra della città è rimasta senza elettricità, hanno affermato il sindaco della capitale Vitali Klitschko e la compagnia Dtek su Telegram. Nelle immagini dei social network i bombardamenti di Mosca nella notte sulla capitale, con le luci degli edifici che si spengono. In seguito al massiccio attacco russo “sono stati segnalati blackout nelle regioni di Kiev, Donetsk, Chernihiv, Cherkasy, Kharkiv, Sumy, Poltava, Odesa e Dnipro”, ha comunicato su X il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina, raid russi su Kiev: blackout nella capitale

