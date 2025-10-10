Ucraina Putin | Con gli Usa c' è un' intesa su come risolvere la guerra | Trump ringrazia il presidente russo con un video

A causa di un massiccio attacco russo, a Kiev e in altre nove regioni ucraine si sono registrate interruzioni nella fornitura di energia elettrica e idrica. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

ucraina putin con gli usa c 232 un intesa su come risolvere la guerra trump ringrazia il presidente russo con un video

Ucraina, Putin: "Con gli Usa c'è un'intesa su come risolvere la guerra | Trump ringrazia il presidente russo con un video

ucraina putin usa cPutin: "Con gli Usa c'è un'intesa su come risolvere la guerra in Ucraina | Trump sta facendo molto per la pace" - Il presidente russo Vladimir Putin ha affermato che "Russia e Stati Uniti hanno un'intesa su come risolvere pacificamente il conflitto, ma si tratta di que ... Scrive msn.com

ucraina putin usa cQuanto è potente il Tomahawk, missile che può cambiare le sorti della guerra in Ucraina - Per la Russia, l'invio dei Tomahawk dagli USA all'Ucraina sarebbe una “grave escalation”. Riporta wired.it

