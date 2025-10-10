Nella notte l’ Ucraina è stata colpita da un pesante bombardamento russo con oltre 450 droni e 30 missili lanciati contro varie città, tra cui Kiev. Gli attacchi hanno preso di mira soprattutto infrastrutture civili ed energetiche, causando gravi interruzioni di luce e acqua, in particolare nella riva sinistra della capitale. Un drone ha colpito un grattacielo di 17 piani, provocando diversi feriti. Nelle immagini i vigili del fuoco al lavoro per domare le fiamme e i paramedici che soccorrono i feriti. A Zaporizhzhia un bambino di sette anni è morto a causa degli attacchi. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ucraina, pesanti raid russi su Kiev: blackout e feriti nella capitale