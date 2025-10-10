Ucraina pesanti raid russi nella notte Morto un bimbo a Zaporizhizia

Tv2000.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ucraina colpita da pesantissimi attacchi russi nella notte. Un bambino di 7 anni è morto a Zaporizhizia. Servizio di Maurizio Di Schino TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

© Tv2000.it - Ucraina, pesanti raid russi nella notte. Morto un bimbo a Zaporizhizia

