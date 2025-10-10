Ucraina pesanti raid russi nella notte Morto un bimbo a Zaporizhizia

Ucraina colpita da pesantissimi attacchi russi nella notte. Un bambino di 7 anni è morto a Zaporizhizia. Servizio di Maurizio Di Schino TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Ucraina, pesanti raid russi nella notte. Morto un bimbo a Zaporizhizia

Guerra Ucraina, Zelensky: “Da Russia oltre 450 droni e 30 missili”. Black-out a Kiev. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina, Zelensky: “Da Russia oltre 450 droni e 30 missili”. Da tg24.sky.it

Ucraina, pesanti raid russi su Kiev: blackout e feriti nella capitale - Nella notte l’Ucraina è stata colpita da un pesante bombardamento russo con oltre 450 droni e 30 missili lanciati contro varie città, tra cui Kiev. Riporta msn.com