Ucraina maxi attacco lascia Kiev senza elettricità | morto un bimbo di 7 anni a Zaporizhzhia
A creare un certo scompenso sono state le parole del ministro degli Esteri ucraino, Andrii Sybiha, il quale ha dichiarato che "la Russia è peggio di Hamas". L'ex premier ha spiegato di far riferimento al fatto che l'organizzazione terroristica palestinese ha deciso di accettare un accordo che porti un cessate il fuoco e la pace. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Orban dice no all'Ucraina nell'Ue. E Trump lascia il dossier a Rubio
Lascia la Costiera per tornare in Ucraina: Yura è caduto in guerra, Amalfi piange il bagnino gentile
Ucraina, maxi attacco aereo russo nel Donetsk: uccisi 24 civili, tra cui anziani in fila per riscuotere la pensione - Il presidente ucraino ha poi spostato il focus sulla necessità di una risposta congiunta da parte dell'Occidente contro le stragi operate dall'esercito nemico: « Attacchi russi come questo non devono ... Lo riporta ilmessaggero.it
