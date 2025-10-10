Roma, 10 ott. (Adnkronos) - "In questo contesto internazionale complesso la presenza qui, in un Paese amico e alleato, per la vigilanza aerea, per il sostegno alla loro sicurezza, che è sicurezza comune, anche nostra come alleati, è una missione di grandissimo rilievo, che serve a garantire la pace". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in visita in Estonia alla base militare di Amari, che si trova a circa 200 chilometri dal confine russo. Qui operano anche i militari italiani inquadrati nella missione Nato Enhanced Air policing, nell'ambito della quale dal primo agosto scorso l'Italia ha assunto la responsabilità della sorveglianza dello spazio aereo baltico. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Ucraina: Mattarella, 'missione italiana in Estonia garantisce pace in linea con Costituzione'