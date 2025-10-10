Ucraina massiccio attacco russo sulla capitale | muore a 7 anni tra bombe e missili
Una nuova ondata di bombardamenti ha scosso l’Ucraina nella notte, con esplosioni e incendi in diverse città. Le prime ore del mattino sono state segnate da attacchi multipli, mentre le sirene antiaeree continuano a suonare in gran parte del Paese. Kiev sotto assedio: colpite abitazioni e centrali elettriche. Secondo le autorità locali, una prima serie di droni ha colpito la periferia di Kiev, causando incendi in almeno quattro edifici residenziali e lasciando cinque feriti. Poco dopo, una seconda ondata di missili balistici ha preso di mira le infrastrutture energetiche nella capitale e nelle città di Kaniv e Kremenchuk. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Zelensky: "Mercoledì nuovi colloqui di pace tra Kiev e Mosca" | Ancora bombe sull'Ucraina: due morti in un massiccio attacco russo con droni e missili
