Ucraina massiccio attacco russo sulla capitale | muore a 7 anni tra bombe e missili

Thesocialpost.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una nuova  ondata di bombardamenti ha scosso l’Ucraina nella notte, con esplosioni e incendi in diverse città. Le prime ore del mattino sono state segnate da attacchi multipli, mentre le sirene antiaeree continuano a suonare in gran parte del Paese. Kiev sotto assedio: colpite abitazioni e centrali elettriche. Secondo le autorità locali,  una prima serie di droni ha colpito la periferia di Kiev, causando incendi in almeno quattro edifici residenziali e lasciando  cinque feriti. Poco dopo, una seconda ondata di  missili balistici  ha preso di mira le infrastrutture energetiche nella capitale e nelle città di  Kaniv e Kremenchuk. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

ucraina massiccio attacco russo sulla capitale muore a 7 anni tra bombe e missili

© Thesocialpost.it - Ucraina, massiccio attacco russo sulla capitale: muore a 7 anni tra bombe e missili

In questa notizia si parla di: ucraina - massiccio

Zelensky: "Mercoledì nuovi colloqui di pace tra Kiev e Mosca" | Ancora bombe sull'Ucraina: due morti in un massiccio attacco russo con droni e missili

Massiccio attacco di droni sull'Ucraina | Kiev: "Putin ha fatto alzare in volo i bombardieri strategici"

Massiccio attacco russo con droni e missili sull'Ucraina, un morto e un ferito a Kiev | "Putin ha fatto alzare in volo i bombardieri strategici"

ucraina massiccio attacco russoGuerra Ucraina, massiccio attacco russo nella notte su Kiev e rete energia. Blackout nella capitale e droni su diverse Regioni - Un «massiccio attacco» russo ha colpito nella notte Kiev e altre regioni dell'Ucraina, danneggiando la rete energetica. ilgazzettino.it scrive

ucraina massiccio attacco russoUcraina, raid Russia contro infrastrutture energia: blackout a Kiev. Morto un bimbo a Zaporizhia - Massiccio attacco della Russia sull'Ucraina nella notte del 10 ottobre con droni e missili contro le infrastrutture energetiche del Paese: un bambino è stato ucciso nella città meridionale di ... adnkronos.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Ucraina Massiccio Attacco Russo