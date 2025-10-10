Ucraina massiccio attacco russo su Kiev | Zelensky | Anche Hamas dimostra acume nel negoziare ma non Putin
Secondo l'intelligence ucraina le "sanzioni internazionali stanno riducendo al collasso l'aviazione civile russa". Zelensky: "Le truppe russe hanno ricevuto l'ordine di attaccare a qualunque costo. Questo ha comportato un aumento significativo delle loro perdite". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Zelensky: "Mercoledì nuovi colloqui di pace tra Kiev e Mosca" | Ancora bombe sull'Ucraina: due morti in un massiccio attacco russo con droni e missili
Massiccio attacco di droni sull'Ucraina | Kiev: "Putin ha fatto alzare in volo i bombardieri strategici"
Massiccio attacco russo con droni e missili sull'Ucraina, un morto e un ferito a Kiev | "Putin ha fatto alzare in volo i bombardieri strategici"
La Russia ha lanciato missili e droni sulla regione ucraina di Leopoli in un massiccio attacco notturno, uccidendo almeno quattro persone, secondo le autorità. Un parco industriale nella capitale regionale di Leopoli è stato anche incendiato e alcune parti dell - facebook.com Vai su Facebook
UCRAINA | Questa notte 110 attivisti italiani su un treno partito da Kiev si sono trovati sotto il massiccio attacco russo contro Leopoli. Il raid che ha colpito l'Ucraina ha sfiorato anche il convoglio sul quale viaggiano gli attivisti italiani. #ANSA - X Vai su X
Aeronautica Kiev, «massiccio attacco russo sulla capitale» - Le notizie di venerdì 10 ottobre sul conflitto tra Ucraina e Russia, in diretta. Riporta corriere.it
Ucraina. Terziario francescano altamurano tra i volontari sotto attacco di missili russi - Gli attivisti del "Movimento europeo di azione non violenta" erano a bordo di un treno, impegnati in una missione di solidarietà con le popolazioni civili ... Da rainews.it