Ucraina massiccio attacco russo | morto un bimbo di sette anni a Zaporizhzhia – La diretta

Massiccio attacco russo in Ucraina. Volodymyr Zelensky lo ha definito “un’azione cinica e calcolata, con oltre 450 droni e più di trenta missili”. Colpita Kiev e Zaporizhzhia dove un bambino di sette anni è morto in ospedale in seguito alle ferite riportate. Sono stati segnalati blackout nelle regioni di Kiev, Donetsk, Chernihiv, Cherkasy, Kharkiv, Sumy, Poltava, Odesa e Dnipro. At many critical infrastructure sites, recovery efforts continue following Russia’s strike on the energy sector. It was a cynical and calculated attack, with more than 450 drones and over thirty missiles targeting everything that sustains normal life, everything the Russians want. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina, massiccio attacco russo: morto un bimbo di sette anni a Zaporizhzhia – La diretta

Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi. Massiccio attacco gli impianti energetici ucraini: Kiev al buio

