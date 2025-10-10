Ucraina | attacco russo su Zaporizhzhia muore bimbo di 7 anni
Un bambino di sette anni ferito durante un attacco con un drone russo è morto in ospedale a Zaporizhzhia. Lo ha riferito su Telegram Ivan Fedorov, capo dell'Amministrazione militare regionale, secondo quanto riportato da Ukrinform."Un bambino di sette anni, ferito in un attacco russo durante la notte, è morto in ospedale. I medici hanno lottato fino alla fine per salvargli la vita, ma le ferite erano troppo gravi", si legge nel post. Altre due persone sono rimaste ferite nell'attacco.A causa dei danni agli impianti, ai residenti viene chiesto di limitare temporaneamente il consumo di gas naturale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
