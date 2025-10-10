Ucraina attacco massiccio della Russia contro le infrastrutture energetiche Kiev senza elettricità colpita l’area di Zaporizhzhia

Notte di attacchi in Ucraina, con le infrastrutture energetiche nel mirino della Russia. Un “attacco massiccio” secondo un esponente del governo ucraino, con droni ed esplosioni nel centro di Kiev: dodici persone sono rimaste ferite per via di un incendio in un edificio residenziale di 17 piani. Lo hanno riferito il capo dell’amministrazione militare cittadina Tymur Tkachenko e il sindaco Vitali Klitschko, citati da Ukrainska Pravda. Almeno 7 attacchi sono stati sferrati nella regione di Zaporizhzhia, dove risiede la centrale nucleare, secondo il capo dell’amministrazione militare Ivan Fedorov: è morto un bambino di 7 anni con almeno tre feriti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Ucraina, “attacco massiccio” della Russia contro le infrastrutture energetiche. Kiev senza elettricità, colpita l’area di Zaporizhzhia

