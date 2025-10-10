Uccise 4 donne alla riunione di condominio perché Campiti è stato condannato all'ergastolo | Ha pianificato tutto

Claudio Campiti, l’uomo che l’11 dicembre 2022 ha ucciso quattro donne a Fidene, è stato condannato all’ergastolo il 16 aprile scorso. Secondo la Prima Corte d'Assise di Roma avrebbe agito in maniera premeditata e lucida, come dimostrerebbe la preparazione del delitto e a un'eventuale fuga. 🔗 Leggi su Fanpage.it

#Roma Uccise 4 donne in una riunione di condominio a #Fidene nel 2022. I giudici rendono note le motivazioni della condanna all'ergastolo di Claudio Campiti, il responsabile: "Non ha agito d'impulso, ma pianificando minuziosamente i delitti, con lucidità e

