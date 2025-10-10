Uccisa in strada dall’ex marito davanti al nipote di 12 anni
Ieri, giovedì pomeriggio, nel cuore di Lettomanoppello, piccolo comune del Pescarese, è diventato teatro di un nuovo femminicidio, alle 18.30, in pieno centro, Antonio Mancini, 69 anni, ha estratto una pistola e ha fatto fuoco contro l’ex moglie Cleria Mancini, 60 anni. È accaduto davanti a tutti, in mezzo alla gente, tra i clienti della farmacia e del negozio accanto, accanto a lei c’era il nipote di dodici anni, salvo per miracolo: uno dei colpi lo ha sfiorato. Cleria è caduta a terra, colpita da più proiettili all’addome. I sanitari del 118 e l’eliambulanza arrivati sul posto non hanno potuto far nulla per salvarla. 🔗 Leggi su Dilei.it
